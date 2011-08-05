Цена на нефть падает

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Мировые цены на нефть снижаются. Так, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $104.87 (-2.22%), а WTI торгуется у отметки $83.60 (-3.50%). Нефть, как и многие другие сырьевые товары, потеряла большую часть того, что было приобретено с начала этого года, на фоне опасений относительно будущего глобального спроса, пишет Finam.ru.

В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.

Пока разочаровывающие данные из США порождают сомнения относительно будущего долгосрочного спроса на нефть, однако ослабление доллара с начала года и увеличивающийся спрос со стороны развивающихся стран оставляют повод для оптимизма в долгосрочной перспективе.

Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано снижение фьючерсной цены на легкую сырую нефть, которая с поставкой в сентябре опустилась на $5,3 или на 5,77%, составив $86,63 за баррель при завершении торговой сессии.

фото: theaveragedude.com