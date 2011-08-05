Украина может расторгнуть газовый контракт с Россией в суде – Азаров

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Кабинет Министров рассматривает возможность расторжения газовых контрактов, заключенных с Россией в 2009 году, в судебном порядке.

Об этом сказал премьер-министр Николай Азаров во время допроса в качестве свидетеля по уголовному делу против бывшего премьер-министра, лидера партии Всеукраинское объединение Батьківщина Юлии Тимошенко по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году.

«Изучается украинским правительством, в том числе и (возможность) расторжения контрактов через суд. Однако такое решение еще не принято», - цитируют Азарова Українські новини.

При этом премьер выразил надежду, что пересмотреть договоренность удастся с помощью переговоров.

По словам премьера, российская сторона на данный момент не допустила нарушений, на основании которых можно было бы разорвать контракты.

Напомним, сегодня в Печерском суде проходит очередное заседание по делу Юлии Тимошенко. Сегодня продолжается допрос свидетелей. В частности, утром на вопросы отвечал экс-глава МЧС Владимир Шандра.