США обвинили Сирию в смерти 2 тысяч человек

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Сирийские власти несут ответственность за гибель не менее 2 тысяч мирных граждан страны, утверждает госсекретарь США Хиллари Клинтон, передаёт ВВС.

Накануне правительственные войска Сирии нанесли новый удар по городу Хама - одному из центров сопротивления режиму Башара Асада.

Десятки местных жителей стали жертвами артиллерийских обстрелов и снайперского огня за последние несколько дней. Госсекретарь вновь высказала свое мнение о том, что режим Башара Асада утратил легитимность, и пообещала, что США и их союзники продолжат оказывать мощное давление на правительство Сирии путем санкций.

Ранее министерство финансов США объявило о замораживании американских счетов одного из приближенных президента Асада - бизнесмена Мохаммеда Хамшо, и его компании Hamsho International Group и запретило американским фирмам вести бизнес с ним.

фото: latimesblogs.latimes.com