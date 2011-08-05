Суд пошел думать, арестовывать ли сегодня Тимошенко

{1-}

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 15.40 для рассмотрения ходатайства государственного обвинения об изменении экс-премьеру Юлии Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, заявленного прокурорами во время допроса в качестве свидетеля действующего премьера Николая Азарова.

Судья пошел в совещательную комнату, передает корреспондент УНИАН.

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия Фролова, мотивируя необходимость изменения меры пресечения, заявила, что председательствующий по делу судья Родион Киреев при рассмотрении аналогичного ходатайства 27 июля фактически подтвердил наличие оснований для взятия Тимошенко под стражу.

В свою очередь адвокат Тимошенко Юрий Сухов отметил, что его подзащитная не влияет на свидетелей, поэтому нет оснований для изменения меры пресечения.

фото: tymoshenko.ua