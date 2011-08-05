Милиция вывела Тимошенко из зала суда

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Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Как передает УНИАН, всем другим присутствующим не дают выйти из зала суда. Сотрудники судебной милиции «Грифон» стоят в несколько рядов и не дают никому тронуться с места.

Тимошенко во время ареста попросила не надевать ей наручники до того момента, пока она не выйдет из зала.

Тимошенко передала личные вещи народному депутату Украины Сергею Власенко, который пытался до вывода из зала приблизиться к ней, но бойцы подразделения «Беркут» помешали ему.

В дверях возникло столкновение между народными депутатами и сотрудниками «Грифона».

Как сообщалось ранее, Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Юлии Тимошенко на арест. Такое решение принял судья Родион Киреев, удовлетворив ходатайство представителя прокуратуры в Печерском суде Лилии Фроловой. По мнению прокурора, поведение подсудимой мешает установлению истины в процессе.