Чавес в борьбе с раком надеется на помощь языческих богов

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Президент Венесуэлы Уго Чавес , проходящий курс лечения от рака , заявил, что непременно одолеет недуг, поскольку обладает "верой в духов и богов равнин". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.



Выступая перед военнослужащими, глава государства поблагодарил за посильную помощь в его борьбе против болезни идолов Лос-Льаноса, а в особенности - индейскую богиню Марию Лионцу.



Поклонение этим божествам широко распространено в Венесуэле, хотя и не поддерживается католической церковью. Обычно, люди, добивающиеся помощи от духов и богов равнин, приносят им в жертву тех или иных животных. Чавес, однако, не стал уточнять, собирается ли он задабривать богов лишь выступлениями в эфире местного телевидения или принесет им какую-нибудь жертву.



Венесуэльский президент недавно вернулся с Кубы, где ему провели операцию и подвергли курсу химиотерапии. В связи с интенсивным лечением Чавес заметно похудел и облысел. Тем не менее, он не потерял оптимизма, заявив, что собирается продолжать править страной, по крайней мере, до 2031 года.