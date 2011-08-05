ГПУ не знает, в какое СИЗО отвезли Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины пока не имеет информации, в какое СИЗО отправили экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко .



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



«Пока прокуратура не имеет информации, в какое СИЗО отвезли Юлию Тимошенко», - сказали в пресс-службе.



Тем временем в Печерском суде ввели усиленную охрану, проход к суду перекрыт железным ограждением, перед которым стоит около 40 работников милиции.



Журналистов уже не пропускают в здание суда, мотивируя это тем, что он уже закрыт.



Как известно, согласно распорядку работы Печерского райсуда, в пятницу – короткий день. Суд работает с 8.00 до 15.45.



Напомним, 5 августа Печерский суд Киева вынес решение об аресте экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.