У президента заявили, что он не имеет отношения к аресту Тимошенко

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Президент Украины Виктор Янукович не имеет никакого отношения к аресту бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и не вмешивается в деятельность судебной власти. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Дарка Чепак.



"Это неоднократно звучало со стороны президента, что его администрация не имеет никакого отношения (к судебному процессу над Тимошенко), и не может вмешиваться в деятельность судебной ветви власти, это прописано в Конституции", - цитирует Дарку Чепак "Корреспондент".



Как сообщалось, 5 августа Печерский райсуда Киева арестовал экс-премьера Юлию Тимошенко .