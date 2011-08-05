Украина отвезёт в Таиланд военной техники на $130 миллионов

Госкомпания "Укрспецэкспорт" подписала контракт стоимостью более 140 миллионов долларов на поставку 121 единицы бронетехники в Таиланд, сообщают Риа новости.

Речь идет о бронетранспортерах 3-Е1 и машинах поддержки на этой же базе.

"Выполнять контракт будут предприятия, входящие в состав ГК "Укроборонпром". Это позволит на следующие несколько лет загрузить мощности украинского оборонно-промышленного комплекса заказами", - говорится в сообщении.

При этом в информации не говорится, когда был подписан контракт и на сколько лет он рассчитан.

По оценкам специалистов, контракт является третьим по объемам экспорта украинской бронетехники. Также он вошел в десятку крупнейших контрактов в истории ОПК Украины. Предыдущий контракт на 130 миллионов долларов предусматривал поставку в Таиланд в течение 2010-2011 годов 112 единиц украинской техники.