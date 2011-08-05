Янукович сменил руководство СБУ в нескольких областях

Президент Украины Виктор Янукович уволил начальников Управлений СБУ в Донецкой, Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской областях и в г. Севастополь.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте Президента, передает УНИАН.

В частности, Президент уволил Николая Боброва с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области, Александра Иванова - с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области, Валерия Коваля - с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области, Михаила Курника - с должности начальника Управления СБУ в Ивано-Франковской области, Вадима Плетнева - с должности начальника Управления СБУ в Черкасской области, Александра Якименко - с должности начальника Управления СБУ в г. Севастополь.

Другими указами Янукович назначил Боброва начальником Управления СБУ в Николаевской области, Владимира Воропая - начальником Управления СБУ в г. Севастополь, Геннадия Грищенко - начальником Управления СБУ в Ивано-Франковской области, Владимира Крыленко - начальником Управления СБУ в Черкасской области, Владимира Пяту - начальником Управления СБУ в Хмельницкой области, Александра Якименко - начальником Управления СБУ в Донецкой области.