Защита Тимошенко обжалует ее арест

Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко намерена обжаловать ее арест в Апелляционном суде Киева. Об этом журналистам сообщил защитник Тимошенко Юрий Сухов, пишут Українські новини.



"Учитывая, что суббота - выходной день, жалобу мы или пришлем по почте, либо в понедельник официально зарегистрируем в суде", - сказал он.



Он выразил надежду, что Апелляционный суд Киева отменит решение Печерского районного суда об изменении Тимошенко пресечения на содержание под стражей.



Напомним, в пятницу Печерский райсуд Киева арестовал Тимошенко.



Следующее заседание по делу запланировано на 10:00 8 августа.