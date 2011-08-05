Партия Тимошенко призвала начать массовые акции протеста

{1-}

Первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов призвал начать массовые акции в защиту экс-премьера, лидера партии Юлии Тимошенко.

«Начинаем мобилизацию», - сообщил он сторонникам Тимошенко, собравшимся возле Печерского райсуда.

По его словам, если активность проявят широкие массы населения, то в сентябре Украина может иметь новую власть.

«Сочувствующих много, а тех, кто готов к борьбе, мало, сегодня мы начинаем активную борьбу», - цитирует Турчинова «Интерфакс-Украина».

Напомним, Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Юлии Тимошенко на арест. Ее вывезли в автозаке в тройном кольце «беркутовцев». Согласно последней информации, экс-премьер-министра отвезли в Лукьяновское СИЗО. На Крещатике начался митинг.