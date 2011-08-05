Партия Тимошенко призвала начать массовые акции протеста

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Первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов призвал начать массовые акции в защиту экс-премьера, лидера партии Юлии Тимошенко.
«Начинаем мобилизацию», - сообщил он сторонникам Тимошенко, собравшимся возле Печерского райсуда.
По его словам, если активность проявят широкие массы населения, то в сентябре Украина может иметь новую власть.
«Сочувствующих много, а тех, кто готов к борьбе, мало, сегодня мы начинаем активную борьбу», - цитирует Турчинова «Интерфакс-Украина».
Напомним, Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Юлии Тимошенко на арест. Ее вывезли в автозаке в тройном кольце «беркутовцев». Согласно последней информации, экс-премьер-министра отвезли в Лукьяновское СИЗО. На Крещатике начался митинг.