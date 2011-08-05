Тимошенко сидит в той же камере, что и 11 лет назад

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Экс-премьера Юлию Тимошенко посадили в ту же камеру Лукьяновского СИЗО, что и во время предыдущего ареста в 2000-м году, сообщают источники Украинской правды.

Лидеру БЮТ досталась камера №242 с евроремонтом, отдельным санузлом и окнами с непрозрачными стеклоблоками, в то время как в других камерах в основном окон нет.

По словам собеседника, камера рассчитана на двух людей, но пока Тимошенко в ней одна.

Адвокат Тимошенко намерен добиться встречи с Тимошенко, чтобы передать необходимые вещи.

фото: вновостях.net