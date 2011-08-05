Двое милиционеров госпитализированы после событий у Печерского суда

Двое сотрудников милиции госпитализированы в результате событий, произошедших возле здания Печерского районного суда Киева во время и после ареста экс-премьера Юлии Тимошенко .



Как рассказали в столичной милиции, госпитализирован один сотрудник "Грифона" (охрана суда) с перелом пальца руки и еще сотрудник "Беркута" – с рассечением на голове.



В милиции подчеркнули, что на это время по-прежнему никаких заявлений от граждан в милицию не поступали.

Напомним, в пятницу, 5 августа, Печерский райсуд Киева арестовал Юлию Тимошенко.