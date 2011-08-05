Россия заявила, что газовые контракты подписаны Тимошенко законно

МИД России призвал Украину обеспечить беспристрастный суд над экс-премьером Юлией Тимошенко, подтвердив, что соглашения по газу в 2009 году были подписаны на основе необходимых указаний президентов РФ и Украины.

«Исходим из того, что судебное разбирательство в отношении Тимошенко должно быть справедливым и беспристрастным, отвечать всем требованиям украинского законодательства при обеспечении возможностей защиты и соблюдении элементарных гуманитарных норм и правил», - цитирует Интерфакс-Украина заявление МИД РФ.

В документе также отмечается, что все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов России и Украины».

Заявление сделано в связи с решением Печерского районного суда Киева арестовать Юлию Тимошенко, которую Генпрокуратура Украины обвиняет в превышении власти при заключении контракта на поставки российского газа в 2009 году.