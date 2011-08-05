«Батькивщина» начала бессрочную акцию протеста под Печерским судом

В штабе партии «Батькивщина» после ареста Тимошенко принято решение объявить под Печерским судом бессрочную акцию протеста. Об этом сообщили представители БЮТ, которые сейчас находятся под Лукьяновским СИЗО, передает Украинская правда.

«Мы призываем прийти всех, кто, возможно, не поддерживает Тимошенко, но выступает в защиту демократии и свобод человека, под стены Печерского суда», - заявили бютовцы.

Акция будет идти круглые сутки при поддержке депутатов БЮТ, Народной самообороны и других сил, которые согласятся присоединиться.