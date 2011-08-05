Эксперты назвали причины аварии на шахте Бажанова

Экспертная комиссия по расследованию причин аварии, которая произошла 29 июля 2011 года на шахте имени Бажанова, назвала рад факторов, приведших к трагедии.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе МЧС Украины, изучив обстоятельства аварии, а также условия, характер и динамику ее развития, результаты опроса свидетелей, экспертная комиссия квалифицирует это явление как внезапное разрушение железобетонного копра общей массой с оборудованием свыше 3,5 тыс. тонн.

Авария произошла в результате наложения нескольких факторов: наличие в стенах значительных по размерам зон с низкой прочностью бетона; башенный копер введен в эксплуатацию в 1960 году, при его строительстве не осуществлялся должный контроль за качеством бетона из-за отсутствия приборов неразрушительного контроля (если положенный бетон качественный, то с годами прочность его увеличивается).

С годами накапливались и другие отрицательные факторы. В частности, замена шведских машин и электродвигателей в 1981 году (угольный подъем) и в 1988 году (породный подъем) на более мощные и тяжелые отечественного производства, что привело к увеличению статической и динамической нагрузки на копер.

Совокупность названных фактов в сочетании с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и сильный ветер в течение недели накануне аварии) могли привести к обрушению копра.

Напомним, на шахте имени Бажанова погибло 11 человек.