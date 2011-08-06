ЕС беспокоит арест Тимошенко

Арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко дает повод для беспокойства за состояние верховенства права в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон и европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

«Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о сегодняшних событиях в Печерском суде, завершившиеся арестом Юлии Тимошенко, лидером партии Батькивщина», - сказано в заявлении, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

«ЕС и другие международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали необходимость справедливого, прозрачного и независимого судебного процесса во избежание получения политики избирательного правосудия. Сегодняшние события дали повод для беспокойства за состояние верховенства права в Украине», - подчеркнули авторы документа.

«Мы вновь повторяем предыдущие заявления, которые мы и остальные коллеги сделали в отношении высоких стандартов, ожидаемых от страны, стремящейся к политической ассоциации с ЕС. Мы призываем Украину поддерживать принципы и общие ценности, которые формируют ядро Восточного партнерства», - подытожили представители ЕС.

Напомним, судья Родион Киреев изменил меру пресечения для Юлии Тимошенко с подписки о невыезде на взятие под стражу. Это вызвало стычки сторонников экс-премьера и правоохранительных органов в центре Киева, где расположен Печерский суд.