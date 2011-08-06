Тимошенко рассказала, почему не уехала из страны

Получив информацию о том, что готовится ее арест, Юлия Тимошенко записала видеообращение, в котором объяснила, почему она не покинула страну, пока у нее была такая возможность.

«Я обращаюсь к вам, только получив информацию о том, что Янукович приказал меня арестовать. Сегодня у меня еще есть все возможности получить политическое убежище в любой другой стране и защитить свою жизнь, свою свободу, быть счастливой со своей семьей. Но я никуда не буду бежать из Украины. И для этого у меня есть веские причины», - отметила Тимошенко.

«Во-первых, я не нарушала закон. Я жила и работала для вас. У меня нет приватизированных в свою пользу заводов, электростанций, земель, полезных ископаемых, государственных дач. Все, что имеет государство, я ставила на службу вам, а не ворам от политики. Я не нарушала закон, пыталась действовать справедливо, и поэтому мне незачем бежать со своей родной земли», - отметила она.

«Во-вторых, я не буду никуда скрываться, потому что, работая в политике последние 10 лет, я очень хорошо знаю цену политикам и штатным борцам за народ. Все куплено, продано и перепродано. Вам в вашей беде почти не на кого опереться. Поэтому сколько будет сил и жизни - буду защищать и вас, и Украину, так, как смогу, так, как мне разрешите вы» - добавила политик.

«Последняя и главная причина, почему инстинкт самосохранения, страх в моем случае не срабатывают, потому что за все годы независимости еще никогда Украина не была в такой беде, как сегодня. Еще никогда в таком тяжелом положении не оказывались украинские семьи, как сейчас. Еще никогда так жестоко не вырывали у Украины ее душу, не забирали будущее у ее детей. Сегодня я еще на свободе, но завтра уже буду в тюрьме. Зная, на что я иду, я так же знаю, что вернусь к вам еще сильнее», - также сказала Тимошенко.

«Кроме продажных судов Януковича есть и другие, высшие суды. Существует Европейский суд, где будет доказана моя юридическая правота. Существует суд украинского народа, который докажет мою политическую правоту. А есть еще Божий суд, от которого не защитит ни власть, ни деньги делающих несправедливость», - отметила экс-премьер.

«Будьте уверены - они меня никогда не сломают. Я не подведу вас - 11 миллионов людей, которые поверили мне на президентских выборах. Я не подведу и тех, кто голосовал за Януковича, потому ответственность за свою страну чувствую и перед ними. Прошу всех, кто способен бороться, сплотиться вокруг тех, кто устоял и перед пряниками, и перед плетьми власти», - сказала она.

«Независимо от того, где я буду - на свободе или в тюрьме, - я чувствую достаточно сил, чтобы пройти через все уготованные испытания и вместе с вами вернуть наше государство на путь процветания, справедливости, укрепления национального духа и достоинства. Слава Украине! И до скорого свидания, ибо справедливость живет, если за нее бороться», - подытожила Тимошенко.

Напомним, судья Родион Киреев изменил меру пресечения для Юлии Тимошенко с подписки о невыезде на взятие под стражу. Это вызвало стычки сторонников экс-премьера и правоохранительных органов в центре Киева, где расположен Печерский суд.