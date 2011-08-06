Турчинов уверен, что Тимошенко могут уничтожить физически

Власть может пойти на физическое уничтожение экс-премьера Юлии Тимошенко. Такое мнение озвучил первый замглавы партии «Батькивщина» Александр Турчинов в эфире 5 канала.

«Они не остановятся перед любым преступлением, в том числе они могут не остановиться по физическому уничтожению своих главных оппонентов, в частности, Юлии Тимошенко», - сказал он.

По его мнению, именно это означает заявление, которое передала Тимошенко своему защитнику Сергею Власенко перед арестом.

Как известно, в заявлении экс-премьер, в частности, написала, что у нее нет никакой склонности к самоубийству.

«Трюки, которые они совершили с Кирпой и Кравченко, им повторять не стоит. Я никогда не буду заканчивать жизнь самоубийством», - отмечала Тимошенко.