Прокурор заявила, что арест Тимошенко нельзя обжаловать

Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование ареста, на данной стадии процесса над Юлией Тимошенко. Об этом заявила прокурор Лилия Фролова в эфире 5 канала, комментируя арест экс-премьера.

«Арест будет действовать столько, сколько эта мера не будет изменена», - уточнила она.

Она отметила, что меру пресечения Тимошенко может изменить только Печерский райсуд Киева.

«Хочу отметить, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование именно этого судебного решения. На этой стадии», - заявила прокурор.

Фролова уточнила, что суд может изменить меру пресечения «по ходатайству защиты», однако не смогла назвать основания на которых защита может подать такое ходатайство.

Как известно, адвокат Тимошенко заявил, что решение суда об аресте Тимошенко будет обжаловано в апелляционном порядке.