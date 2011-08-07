Суд запретил митинги под Печерским судом

Окружной аминсуд Киева запретил проведение мирных собраний возле Печерского суда. Об этом сообщил «Украинской правде» депутат Сергей Пашинский из зала суда, который принял решение в 1 час ночи.

Суд постановил исковые требования КГГА удовлетворить частично, установив ограничение права на мирные собрания и пикетирование на улице Дехтяревской, 13 по всему периметру и на улице Крещатик и Площади Независимости в г. Киеве.

В то же время КГГА, ссылаясь на решение Киевсовета об установление малых архитектурных форм, требовала снести палатки, в которых народные депутаты партии «Батькивщина» проводили прием граждан. Эту часть иска суд не удовлетворил.

«После того как суд объявил решение, депутаты спросили у судьи, правильно ли они понимают, что прием граждан разрешен, но тот в ответ лишь перечитал решение суда, где ничего об этом не было сказано», - заявил депутат.

По его словам, бютовцы продолжат принимать граждан под судом.

Как сообщил депутат, решением суда запрещено проводить любые акции на всем протяжении улицы Крещатик и Майдане Независимости, с 7 по 31 августа, а также на ул. Дегтяревской, по всему периметру стационарной ограды Лукьяновского СИЗО – бессрочно.

Как известно, после ареста Юлии Тимошенко бютовцы начали бессрочную акцию протеста и установили 20 палаток- «приемных народных депутатов».

В 8-мь вечера стало известно, что Киевская горгосадминистрация в субботу подала иск в Окружной административный суд Киева об ограничение права на мирные собрания.