«Беркут» прибыл в палаточный городок оппозиции на Крещатике

Состоянием на 5:10 на Крещатик приехали три автобуса с правоохранителями.
Участники акции спрятались за щитами, сообщает Украинская правда. Автобусы пока стоят закрытыми и ничего не происходит. Однако автобусы продолжают прибывать.
Люди скандируют «Милиция с народом» и «Позор!».
Состоянием на 5:20 правоохранители начали ставить железные щиты на свободной территории Крещатика – в сторону бульвара Шевченко, ограждая территорию.
Как известно, админсуд запретил массовые собрания под Печерским судом.
Решением суда было запрещено проводить любые акции на всем периметре улицы Крещатик и Майдана Независимости, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарного ограждения Лукьяновского СИЗО – бессрочно.