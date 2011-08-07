«Беркут» прибыл в палаточный городок оппозиции на Крещатике

Состоянием на 5:10 на Крещатик приехали три автобуса с правоохранителями.

Участники акции спрятались за щитами, сообщает Украинская правда. Автобусы пока стоят закрытыми и ничего не происходит. Однако автобусы продолжают прибывать.

Люди скандируют «Милиция с народом» и «Позор!».

Состоянием на 5:20 правоохранители начали ставить железные щиты на свободной территории Крещатика – в сторону бульвара Шевченко, ограждая территорию.

Как известно, админсуд запретил массовые собрания под Печерским судом.

Решением суда было запрещено проводить любые акции на всем периметре улицы Крещатик и Майдана Независимости, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарного ограждения Лукьяновского СИЗО – бессрочно.