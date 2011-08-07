Под Печерский суд приехал Калашников

На Крещатик вместе с милицией прибыл регионал Олег Калашников, который требует у БЮТ отдать ему часть улицы для его акции протеста. Об этом сообщает «Украинская правда».

В 5:30 с милицией приехал Калашников и группа лиц, которая пошла в сторону лагеря БЮТ. Дорогу ей расчистила милиция.

Калашников вступил в спор с представителями БЮТ за территорию. Он потребовал отдать ему ту территорию под палатками, которую раньше занимал его митинг.

«Мы достойно отработали 17 дней, давайте работать вместе дальше. У нас какое предложение – мы лицо Украины. Давайте не делать шоу, а каждый выскажет свою позицию. У нас есть такая же заявка, как у вас. Давайте договоримся», - обратился регионал к бютовцам.

Он подчеркнул, что место для его акции «определено МВД, а решение суда мы будем выполнять, как только оно вступит в силу».

"Министерство внутренних дел определило периметр, где мы можем реализовывать свою заявку. Мы просим вас дать нам это делать. Мы хотим стоять как раньше возле «Унитед колор бенетон», - заявил регионал.

БЮТ занял территорию, которую раньше занимали люди Калашникова.

Вместе с тем Андрей Сенченко предложил Калашникову пойти на площадку, которую сейчас монтирует милиция.

Состоянием на 6 часов утра стороны не смогли договориться о распределении территории.

Как известно, админсуд запретил массовые собрания под Печерским судом.

Решением суда было запрещено проводить любые акции на всем периметре улицы Крещатик и Майдана Независимости, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарного ограждения Лукьяновского СИЗО – бессрочно.