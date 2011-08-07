Турчинов: В палаточном городке не поддались на провокацию

Все, кто находится в палаточном городке на улице Крещатик возле Печерского районного суда, не поддались на провокацию, которую ночью организовал регионал Олег Калашников. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель председателя партии Батькивщина Александр Турчинов.

«В пять утра под защитой милиции появились провокаторы Калашникова. Они стремились начать потасовку, чтобы потом разогнать наш палаточный городок», - написал Турчинов.

«Мы не поддались на провокацию. Приемные наших народных депутатов и в дальнейшем будут работать круглые сутки. Присоединяйтесь», - подчеркнул он.

Напомним, сегодня ночью Окружной административный суд Киева принял решение о запрете мирных собраний граждан на улице Крещатик, площади Независимости, а также на улице Дегтяревской, 13 (возле Лукьяновского СИЗО) с 7 по 31 августа 2011 года.