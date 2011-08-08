Под Печерским судом Киева, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела против Юлии Тимошенко, собралось беспрецедентное количество правоохранителей. Саму Тимошенко доставили в суд рано утром.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, десятки автобусов с «Беркутом» стоят вдоль ул.Богдана Хмельницкого и по Крещатику. Группы правоохранителей дежурят в подземных переходах на ст. м. «Крещатик» и на ст. м. «Театральная».

Кроме того, недалеко от здания суда стоит несколько автозаков.

По состоянию на текущее время вдоль Крещатика продолжает стоять несколько десятков палаток, в которых люди дежурили всю ночь. Также начинают подходить люди на акцию протеста, начало которой запланировано на 09:00. Но пока количество правоохранителей превышает количество участников акции.