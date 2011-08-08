Турчинов: СИЗО опасно для Тимошенко

Первый заместитель председателя партии Батькивщина Александр Турчинов считает, что в Лукьяновском СИЗО существует реальная угроза для жизни Юлии Тимошенко. Об этом Турчинов заявил в вечернем эфире ТВі.

«Лукьяновское СИЗО - это издевательство над человеком. Это издевательство над здоровьем. Это опасность для жизни, учитывая ту власть и ее методы работы. Это реальная угроза для жизни лидера оппозиции», - подчеркнул Турчинов.

«Речь идет не просто о каком-то времени, на которое тебя лишают свободы», - отметил он.

Также Турчинов прокомментировал ситуацию с ростом рейтинга БЮТ после ареста Тимошенко. Политик заявил, что «хотел бы, чтобы оппоненты таким образом наращивали себе рейтинг».

«Можно разрешить им сесть в тюрьму, и пускай их рейтинг растет очень быстро. Я бы никому не хотел советовать именно таким путем увеличивать свой рейтинг», - отметил Турчинов.

Напомним, 5 августа судья Родион Киреев изменил меру пресечения для Тимошенко с подписки о невыезде на взятие под стражу. Экс-премьера поместили в трехместную камеру Лукьяновского СИЗО.