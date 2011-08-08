Мужу Тимошенко разрешат находиться в суде

Под здание Печерского районного суда Киева прибыл муж Юлии Тимошенко Александр. Он переговорил с представителями охраны суда, которые заверили его, что он получит сегодня возможность пройти и присутствовать на суде.

«Я постараюсь сегодня пройти в помещение суда, чтобы как-то увидеться, потому что с утра пятницы я Юлю не видел. То есть, как мы ее проводили на суд, на котором ее арестовали, больше я не видел. Нас ни родственников, ни адвокатов практически не пускали», - сказал Тимошенко, которого цитирует ЛІГАБізнесІнформ.

На уточняющий вопрос журналистов, знал ли он как все эти дни об условиях содержания Юлии Тимошенко и ее состоянии, он ответил: «Примерно знал. Чувствует себя бодро, уверенно. Как всегда».

Напомним, сегодня суд продолжит рассмотрение дела Юлии Тимошенко. Под Печерским судом уже собралось беспрецедентное количество правоохранителей. Саму Тимошенко доставили в суд рано утром.