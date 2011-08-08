Южная Осетия отметит третью годовщину августовской войны

Южная Осетия отметит сегодня третью годовщину августовской войны. В памятных мероприятиях примут участие российские военные.

Торжественный митинг в Цхинвали начнется с минуты молчания. Затем к стене разрушенной казармы военного городка, где погибли военные, будут возложены цветы. В целом ряде мероприятий, которые посвящены очередной годовщине вооруженного столкновения в Грузии, будут участвовать российские военные, передает Эхо Москвы.

В дни памятных мероприятий на больших экранах будут показывать документальную хронику событий трехлетней давности.