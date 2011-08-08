Муж Тимошенко надеется, что ей изменят меру пресечения

Александр Тимошенко рассчитывает, что суд изменит меру пресечения для его супруги Юлии Тимошенко обратно на подписку о невыезде.

«Хотелось бы надеяться на то, что у власти хватит ума, чтобы сменить меру пресечения и чтобы она вышла на свободу. Но не знаю, как поведет себя власть и администрация президента», - сказал Тимошенко, которого цитирует ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, сегодня суд продолжит рассмотрение дела Юлии Тимошенко. Под Печерским судом уже собралось беспрецедентное количество правоохранителей. Саму Тимошенко доставили в суд рано утром.