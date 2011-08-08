Суд по Луценко объявил перерыв

В суде по делу Юрию Луценко объявлен перерыв на 15 минут. Не явились прокуроры. Луценко предлагает арестовать их за опоздание.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, прокуроры не смогли прийти началу заседания по делу Луценко. Возможно, причиной этому была огромная очередь под дверями Печерского суда. Судья Сергей Вовк предложил объявить технический перерыв на 15 минут, чтобы за это время прокуроры смогли пробраться в зал.

«Предлагаю арестовать прокуроров за опоздание», - предложил Луценко. Но суд принял решение объявить перерыв.