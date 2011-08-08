Луценко: Арест Тимошенко - циничный вызов законодательству

Юрий Луценко называет арест Юлии Тимошенко циничным вызовом украинскому законодательству. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я расцениваю арест Тимошенко со стороны недоросля Киреева как циничный вызов украинскому законодательству, так как ни одной статьей Уголовно-процессуального Кодекса не предусмотрен арест за какие-либо высказывания или даже действия подсудимого в суде. Какие угодно обиды, о которых вещает старый козел любитель капусты, опоздания не являются такими основаниями», - сказал Луценко, которого цитирует ЛІГАБізнесІнформ.

Луценко обратил внимание на то, что прокурор в своем ходатайстве ссылается на 168 статью УПК, которая просто описывает существующие меры пресечения. Он также подчеркнул, что Тимошенко находилась на подписке о невыезде и в данной статье указано, что эта мера пресечения может быть изменена на более строгую только в одном случае - при побеге или попытке побега.

«Я прекрасно понимаю, мне сегодня Юля когда мы общались на боксах дала ответ на мои соображения о том, что УПК в нашей стране уже давно можно выбросить. Я это понимаю, но подчеркиваю - судья Киреев бросил вызов украинскому законодательству», - добавил Луценко.