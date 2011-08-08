Беспорядки в Лондоне разрастаются

Вслед за беспорядками в районе Тоттенхэм на севере Лондона в ночь на понедельник произошли погромы и поджоги в Брикстоне, на юге британской столицы. Один обувной магазин в Брикстоне был подожжен и несколько близлежащих магазинов ограблены, сообщает ВВС.

По словам полиции, зачинщиками беспорядков являются группы молодежи. В разных районах Лондона были совершены нападения на полицейских. Были повреждены полицейские автомобили.

Поступают сообщения о том, что группа из 200 подростков, занимавшихся мародерством, пыталась догнать полицейских на одной из улиц Брикстона. В районе Уолтэм Форест, на востоке Лондона, на трех полицейских наехал автомобиль, когда они пытались произвести арест.

Вспыхнули беспорядки и в Энфилде – районе северного Лондона, примыкающем к Тоттенхэму. Около 50 подростков громили магазины на Оксфорд-сиркус, в самом центре британской столицы. По сообщениям корреспондентов, основной мишенью подростковых банд являются магазины по продаже мобильных телефонов.