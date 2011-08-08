Началось судебное заседание по делу Тимошенко

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Печерский районный суд г. Киева продолжил судебное заседание по делу, возбужденному против экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Заседание открыл председательствующий по делу судья Родион Киреев, передает РБК-Украина.

Сегодня в ходе заседания ожидается продолжение допроса свидетелей.

Напомним, на прошлом судебном заседании были допрошены премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр МЧС Владимир Шандра.

Стоит отметить, заседание продолжается в том же зале судебных заседаний, что и прежде. В зале отсутствует огражденное металлическими прутьями место для подсудимых, которые находятся под арестом.

Юлия Тимошенко сидит на прежнем месте, на скамье стороны защиты. На заседании присутствуют представители посольств многих стран, а также Тимошенко пришел поддержать лидер партии «Фронт перемент» Арсений Яценюк.

фото: tymoshenko.ua