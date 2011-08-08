Соратник Тимошенко предполагает, что она сядет на 7 лет

Народный депутат от БЮТ, экс-защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко предполагает, что Печерский суд Киева приговорит ее к сроку лишения свободы от семи до десяти лет. Об этом сообщает "Корреспондент".



"Мы думаем, что суд даст Тимошенко от семи до десяти лет лишения свободы. Скорее всего, она сядет лет на семь", - заявил он в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

По словам Власенко, что в отличие от европейских стран, украинские суды не устанавливают предельный срок содержания под стражей на момент проведения судебного следствия. "Если, к примеру, слушание дела в суде затянется еще на год, то ее будут держать в СИЗО столько же", - сказал Власенко.



По мнению адвокатов, вины Тимошенко по этому уголовному делу нет, отметил Власенко.



На вопрос, был ли арест бывшего украинского премьера ожидаемым, адвокат ответил: "Конечно, мы предполагали, что такое возможно, но не верили в это до конца. В любом случае могу сказать, что все свидетели, которых допрашивали на протяжении предыдущих двух недель, давали показания в нашу пользу".



По его словам, смена меры пресечения с подписки о невыезде на арест была проведена с нарушением законодательных процедур. "Прокуроры даже не подали письменное заявление по этому вопросу, хотя согласно Уголовно-процессуальному кодексу должны были", - сказал Власенко.



Они просто несколько раз в устной форме просили судью арестовать Тимошенко, подчеркнул адвокат.



"Несмотря на то, что в этом документе указано, что обжалованию оно не подлежит, мы с этим не согласны и будем оспаривать это решение", - отметил он.

На вопрос журналиста, пускают ли кого-то к Тимошенко, адвокат сообщил, что после ее ареста в пятницу по разовому разрешению Печерского райсуда к ней на встречу пришел ее адвокат Юрий Сухов.