Саудовская Аравия отзывает своего посла из Сирии

Король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдель Азиз заявил, что посол его страны в Сирии будет отозван "для консультаций". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.



В заявлении монарха говорится, что Саудовская Аравия осуждает насилие в Сирии, где сейчас происходят столкновения правительственных войск с протестующими, и требует "прекратить кровопролитие".

Король Абдулла призвал сирийские власти "действовать мудро", и, пока не поздно, провести в стране реформы.



Как собщалось, рано утром 7 августа войска, верные президенту Сирии Башару Асаду, предприняли ряд боевых операций в центре и на востоке страны. Основной удар пришелся на город Дейр-эз-Зор , который считается одним из оплотов оппозиции. На данный момент в столкновениях с армией погибли не менее 57 человек.

В день начала наступления Лига арабских государств выступила с заявлением, в котором страны-участницы организации выражали свое "растущее беспокойство" по поводу ситуации в Сирии и призывали власти страны немедленно остановить насилие, применяемое к гражданскому населению.



Антиправительственные выступления, переросшие в боевые действия сирийской армии против протестующих, продолжаются в Сирии с конца марта 2011 года. С тех пор, по оценкам правозащитников, в них погибли более полутора тысяч мирных жителей.