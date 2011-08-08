Адвокат просит суд освободить Тимошенко

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Защитник Юрий Сухов подал в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении экс-премьер-министру Юлии Тимошенко меры пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сухов попросил суд не продолжать заседание без рассмотрения его ходатайства.

Напомним, ранее адвокат Тимошенко заявил, что решение суда об аресте Тимошенко будет обжаловано в апелляционном порядке. В то же время прокурор Лилия Фролова отметила, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование ареста на данной стадии процесса над Тимошенко.