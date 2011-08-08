Министр финансов США не хочет уходить в отставку

Министр финансов США Тимоти Гейтнер сообщил президенту США Бараку Обаме , что намерен остаться на своем посту. Ранее сообщалось, что он собирается покинуть свой пост, если кредитный рейтинг страны будет понижен, передаёт EuroNews.

Американские политики обеих партий в воскресенье обрушились с обвинениями друг на друга после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг США. Эксперты агентства объясняют причину “политическими

Распрями последних месяцев”, когда “управление страной и процесс принятия государственных решений стали менее стабильными, менее эффективными и менее предсказуемыми”. Белый дом признал, что политики “слишком долго спорили о повышении потолка госдолга”.

Пока Standard & Poor’s провело пересмотр рейтинга на один пункт до уровня АА+. Это второй по привлекательности показатель, до этого США постоянно находились на вершине рейтинга.

Со своей стороны Торговая палата США, заявляя о своем несогласии с решением Standard & Poor’s, призвала власти более активно и конструктивно работать над решением финансовых проблем страны.