Министр финансов США не хочет уходить в отставку

Министр финансов США Тимоти Гейтнер сообщил президенту США Бараку Обаме, что намерен остаться на своем посту. Ранее сообщалось, что он собирается покинуть свой пост, если кредитный рейтинг страны будет понижен, передаёт EuroNews.
Американские политики обеих партий в воскресенье обрушились с обвинениями друг на друга после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг США. Эксперты агентства объясняют причину “политическими
Распрями последних месяцев”, когда “управление страной и процесс принятия государственных решений стали менее стабильными, менее эффективными и менее предсказуемыми”. Белый дом признал, что политики “слишком долго спорили о повышении потолка госдолга”.
Пока Standard & Poor’s провело пересмотр рейтинга на один пункт до уровня АА+. Это второй по привлекательности показатель, до этого США постоянно находились на вершине рейтинга.
Со своей стороны Торговая палата США, заявляя о своем несогласии с решением Standard & Poor’s, призвала власти более активно и конструктивно работать над решением финансовых проблем страны.