Суд отказался освободить Тимошенко из-под ареста

Печерский райсуд Киева отказался изменить меру пресечения в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко и освободить ее из-под ареста .



С соответствующим ходатайством в суд в начале заседания 8 августа обратился защитник Тимошенко Юрий Сухов, сообщает РИА Новости.



Адвокат настаивал, что содержание под стражей является самой суровой мерой и применяется тогда, когда подсудимый может уклоняться от следствия, а действия Тимошенко, по его словам, напротив, свидетельствуют о том, что она способствует следствию в установлении истины.



Отказ защиты в суде объяснили тем, что Тимошенко ранее системно нарушала уголовно-процессуальный кодекс, не появлялась в суд в установленное время, препятствовала установлению истины.



"Суд не видит причин для изменения меры пресечения, ведь в ходатайстве защитника нет обоснования изменения мероприятия", - заключил суд.



Как сообщалось, 5 августа Юлию Тимошенко арестовали в зале Печерского райсуда Киева по требованию обвинения и доставили в Лукьяновское СИЗО. Ее обвинили в неуважении к суду.



Сторонники экс-премьера объявили бессрочную акцию протеста и разбили палаточный городок под зданием суда на Крещатике.