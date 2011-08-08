Повстанцы подготовили план устройства Ливии после свержения Каддафи

Национальный переходный совет Ливии с помощью правительства Великобритании и других западных стран подготовил план послевоенного устройства страны. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету The Times.



В 70-страничном документе, копия которого оказалась в распоряжении издания, описываются первые несколько месяцев жизни Ливии после возможного свержения режима Муаммара Каддафи.

Авторы плана сомневаются в возможности успешного наступления на Триполи, а также в том, что полковник погибнет, например, в результате налета авиации НАТО. Они полагают, что Каддафи, скорее всего, будет свергнут в результате народного восстания на подконтрольной ему территории или покинет страну. Также они надеются на то, что после падения режима полковника на их сторону перейдет большинство сотрудников его служб безопасности. В плане утверждается, что 800 из них уже тайно завербованы Бенгази и готовы впоследствии составить костяк новых ливийских спецслужб.



После свержения Каддафи повстанцы рассчитывают при финансовой поддержке Объединенных Арабских Эмиратов создать 10-15-тысячное военизированное подразделение, которое должно установить окончательный контроль оппозиционеров над Триполи и арестовать высокопоставленных чиновников, которые останутся верными полковнику.



Переходное правительство не планирует размещать в западной части Ливии войска с востока - порядок там будут поддерживать повстанцы, с самого начала сражавшиеся на западе, чтобы у жителей Триполитании не возникло ощущения, что их территорию оккупируют извне.



Национальный переходный совет хочет также организовать в западную часть страны поставки топлива общей стоимостью примерно 550 миллионов долларов, сочетая это с гуманитарной миссией при поддержке ООН , в которой должны будут принять активное участие ОАЭ, Катар и Турция.



В то же время один из авторов плана, доктор Ареф Али Найед пояснил The Times, что к журналистам попал лишь черновой вариант плана. "Сейчас мы работаем над гораздо более широкой картиной", - заявил он.



Национальный переходный совет Ливии был создан 27 февраля 2011 года в Бенгази. Сейчас он контролирует восточную часть страны, находящуюся в руках противников режима Муаммара Каддафи, и фактически является временным правительством. На данный момент его легитимность признала 31 страна, в том числе США и другие страны НАТО.