Янукович вновь встретится с Медведевым

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Президент Украины Виктор Янукович 11 августа посетит с рабочим визитом г. Сочи. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот визит состоится по приглашению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что российский президент Дмитрий Медведев вынужден был праздновать День ВМФ в Балтийске, поскольку Киев не поддался на ультиматум Кремля, который фактически обусловил визит президента России в Севастополь подписанием там соглашения по объединению «Газпрома» и «Нафтогаза».