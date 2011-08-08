ЕЦБ будет спасать Италию и Испанию

Европейский центральный банк 7 августа официально объявил о своем намерении скупать гособлигации, выпущенные в еврозоне, для стабилизации финансовой ситуации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка, пишет Lenta.ru.

В документе отмечается, что ЕЦБ "приветствует" намерения правительств Италии и Испании провести реформы в области фискальной политики и таким образом поддержать долговые обязательства своих стран, исключив дефолт как выход из ситуации. "Европейский центральный банк будет активно осуществлять Программу безопасности финансовых рынков (Securities Markets Programme)", - говорится в заявлении.

Несмотря на то, что банк прямо не заявил о скупке именно итальянских и испанских гособлигаций, чтобы таким образом уменьшить давление на экономики этих стран. Финансовые аналитики настаивают на таком шаге со стороны ЕЦБ. В последние недели инвесторы опасаются, что Италии и Испании для выполнения долговых обязательств может потребоваться внешняя помощь Евросоюза, подобная той, что в 2010 году в виде займа получили Греция и Ирландия.