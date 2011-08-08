Суд не отпустил Тимошенко на поруки

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайства защиты бывшего премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об изменении ей меры пресечения со взятия под стражу на взятие на поруки.

Такое решение огласил, вернувшись из совещательной комнаты, судья Родион Киреев, передает РБК-Украина.

Суд сослался на отсутствие достаточных оснований для такого решения.

Ранее защитник Юлии Тимошенко адвокат Юрий Сухов заявил суду ходатайства от представителей Киевского патриархата и народных депутатов Украины об изменении меры пресечения подсудимой со взятия под стражу на взятие на поруки. Также суду было предоставлено заявление уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.



