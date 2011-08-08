Сирия осталась без национальной валюты

Отделение Центрального банка Австрии OeBS приостановило действие контракта, в соответствии с которым оно печатало для Дамаска национальную валюту и другие финансовые документы, передает Риа новости.

OeBS заключил данное соглашение с Национальным банком Сирии еще в 2008 году. По данным агентства, в рамках контракта в Сирию уже было доставлено 600 миллионов банкнот разного достоинства.

О том, что OeBS пересматривает достигнутые соглашения и может их разорвать стало известно еще в пятницу. Тогда представитель OeBS Альфред Чипера заявил местным СМИ, что речь идет о "вопросах морали". В тот же день министр финансов Австрии Андреас Шидер назвал контракт "сомнительным и очень неуместным в текущем контексте".

О приостановке выполнения контракта, руководство OeBS уведомило главу австрийского дипломатического ведомства Михаэля Шпинделеггера, отмечает агентство. OeBS мотивировало свое решение неоправданным применением насилия сирийских властей к мирным манифестантам. Возможность при необходимости полного разрыва контракта сейчас изучают эксперты из ЦБ Австрии.