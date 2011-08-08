Суд отказался освободить Луценко из-под ареста

Печерский районный суд Киева отказался изменить бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко меру пресечения с ареста на другую. Такое решение огласил председательствующий судья Сергей Вовк, сообщают Українські новини.



Судья отметил, что соответствующее ходатайство не подлежит удовлетворению, и отклонил его. Данное решение обжалованию не подлежит.



Как сообщалось, 14 июля представители Генеральной прокуратуры начали оглашение обвинительного заключения по делу против Луценко, которое продолжилось 19 июля и закончилось 27 июля.



Луценко был задержан 26 декабря 2010 года, а на следующий день Печерский райсуд Киева изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, срок которого уже неоднократно продлевался.



Кроме того, на сегодняшнем заседании суд в очередной раз отказал защите Луценко в разрешении на фото- и видеофиксацию допроса подсудимого.