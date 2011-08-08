По делу Тимошенко допрашивают Грищенко

Печерский райсуд Киева начал допрашивать министра иностранных дел, экс-посла Украины в России Константина Грищенко в качестве свидетеля по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Такое решение принял судья Родион Киреев, передает РБК-Украина.

Стоит отметить, что на заседание пришел представитель посольства США.

Напомним, 5 августа суд допросил в качестве свидетеля премьер-министра Украины Николая Азарова. В ходе допроса премьер-министр заявил, что Юлия Тимошенко подписала газовые контракты с Россией в 2009 году с целью победить на президентских выборах.

«Я считаю, что одна из главных причин случившегося заключается в попытке Юлии Тимошенко выиграть президентские выборы любым путем», - отметил Азаров.

«Тимошенко как премьер-министр не подготовлена ​​к такой работе и для переговоров с таким серьезным партнером, как Россия, - сказал также Николай Азаров. - Это был неприемлемый человек. Я несколько раз спрашивал у Путина, почему, как он считает, были подписаны такие невыгодные контракты. Он мне отвечал: «Я не знаю, обратитесь с этим вопросом к Тимошенко».

Юлия Тимошенко в свою очередь попросила вызвать в зал переводчика, поскольку премьер Николай Азаров дает показания на русском языке. «Меня перед заседанием даже не спросили – понимаю ли я неукраинский язык», - заявила она.