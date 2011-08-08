ЕС вновь выразил обеспокоенность судьбой Тимошенко

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Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявляет об обеспокоенности в связи с делом экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Это судебное дело, как и все остальные дела с участием бывших должностных лиц Украины, вызывает большую обеспокоенность», - сказал Тейшейра сегодня журналистам перед Печерским районным судом Киева, передает «Корреспондент».

Глава представительства ЕС в Украине напомнил, что именно благодаря газовым соглашениям, которые Украина подписала с Россией в 2009 году, была возобновлена поставка российского природного газа в страны ЕС.

Напомним, ранее верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон и европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность состоянием верховенства права в Украине.

фото: tymoshenko.ua