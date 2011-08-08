Кувейт отозвал своего посла из Сирии

Власти Кувейта приняли решение об отзыве для консультаций посла из Сирии . Об этом в понедельник, 8 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра иностранных дел эмирата Мохаммеда аль-Сабата.



Как пояснил глава МИД, диппредставитель был отозван в связи с продолжающимися в Сирии репрессиями в отношении мирного населения. "Кровопролитие в Сирии неприемлемо. Военные действия следует остановить", - подчеркнул министр.



Как отмечает Лента.ру, накануне в Кувейте прошли массовые акции протеста, в ходе которых местные жители потребовали вызвать из Сирии посла эмирата. Кроме того, демонстранты блокировали сирийское посольство, потребовав высылки его руководителя. Входит ли это в планы властей Кувейта, аль-Сабах не пояснил.



В июле посольство в Сирии закрыл Катар. Поводом стало нападение на здание дипмисии сторонников президента страны Башара Асада. В минувший вторник, по данным Adnkronos, для консультаций был отозван посол Италии , а утром 8 августа - представитель Саудовской Аравии .



Решения иностранных государств были приняты на фоне продолжающихся с марта 2011 года беспорядках в Сирии. Изначально местные жители потребовали расширения политических свобод, однако после того как на подавление акций протеста была брошена армия, манифестанты стали требовать отставки Асада. По различным оценкам, за все время, начиная с марта, в стране погибли от 1500 до 2000 мирных жителей.



В связи с действиями сирийских властей с критикой в их адрес выступил Совет безопасности ООН. Соответствующее заявление было принято 3 августа.