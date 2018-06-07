Рада приняла закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".



"За" проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226. Против - 25 голосов.

Как голосовали фракции:

БПП - 123 голоса, "Народный фронт" - 70, "Батькивщина" - 14, "Радикальная партия" - 2, "Самопомич" - 22, "Оппозиционный блок" -2, "Видродження" - 21, "Воля народа" - 18, внефракционные - 43.

Напомним, создание Антикоррупционного суда (АС) в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов.



Предполагается, что Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - 881 тыс. грн). Юрисдикция суда будет распространяться на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что АС станет судом первой и апелляционной инстанции, а судьи будут избираться по конкурсу.

В первом чтении законопроект был принят 1 марта 2018 года, после чего международные партнеры Украины раскритиковали документ. Так, в МВФ заявили, что проект закона противоречит обязательствам Украины.



Основной проблемой зарубежные критики видели норму о полномочиях Общественного совета международных экспертов в вопросе избрания судей - их роль была ограничена. Таким образом под сомнение ставилась независимость Антикоррупционного суда. Согласно законопроекту, АС должен быть сформирован в течение года со дня вступления закона в силу. Всего предложено 1 тыс. 927 поправок к документу.

Ранее перед голосованием в парламенте выступил президент Петр Порошенко. "Сегодня голосование за Антикоррупционный суд является лакмусовой бумажкой для каждого нардепа, потому что сегодня мы завершаем создание эффективной прозрачной антикоррупционной инфраструктуры", - заявил он.