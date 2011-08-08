Суд запретил немецким диспетчерам бастовать

Немецкие авиадиспетчеры отменили забастовку, намеченную на вторник. Это произошло, после того как профсоюз договорился о проведении переговоров с работодателем – Немецкой службой обеспечения безопасности полетов (ДФС), пишет EuroNews.

Авиадиспетчеры требовали от ДФС – увеличения заработной платы авиадиспетчерам на 6,5 процентов, а также уменьшения годового максимума сверхурочной работы.

Акция протеста должна была начаться в шесть утра по местному времени. По разным оценкам, в случае ее проведения пострадали бы пассажиры около 2 тысяч международных и внутренних авиарейсов.

Ранее профсоюз выступил за проведение бессрочной забастовки, однако суд по трудовым делам Франкфурта-на-Майне по запросу ДФС запретил ее.